وكيل تراوري: بيراميدز لا يمانع بيعه.. واللاعب لديه عرض إماراتي

كشف عبدالحميد عادل، وكيل اللاعب البوركيني إريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، موقف النادي السماوي من بيع اللاعب.
وأكد عبد الحميد عادل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بيراميدز لا يمانع لبيع اللاعب ولكن ننتظر عرض قوي ومناسبللاعب فهو أحد أفضل المحترفين على مدار التاريخ في الدوري المصري".
وتابع: "اللاعب ينتظر عرض إماراتي، فهناك مفاوضات ولكن لم تصل لدرجة الجدية وننتظر حتى نهاية الموسم لحسم الموقف".
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