وكيل تراوري يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم اللاعب

قال عبدالحميد عادل، وكيل اللاعب البوركيني إريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن مسئولي القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات سابقة مع اللاعب. في مفاوضات سابقة مع اللاعب.

وأكد عبد الحميد عادل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لم يفاوض اللاعب في الوقت الجاري ولكن كانت هناك مفاوضات سابقا" على قناة "النهار": "الأهلي لم يفاوض اللاعب في الوقت الجاري ولكن كانت هناك مفاوضات سابقا" وتابع: "اللاعب يمتلك عروض آخرى من أندية الإمارات ولكن أتمنى انضمامه للأهلي".

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