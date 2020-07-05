محمد عادل: طاهر محمد يشبه محمد صلاح

أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر، موهبة كبيرة ولديه شخصية ناضجة تشبه محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال محمد عادل فتحي في تصريحات عبر برنامج

"نمبر وان" على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر شخصيته ناضجة وأتوقع تحقيقه نجاح لا يقل عن محمد صلاح".

وتابع: "طاهر محمد طاهر لاعب كبير ولن يجلس على دكة الأهلي وهو قادر

على حجز مقعدا أساسيا في تشكيل الأهلي فور انضمامه".

وأوضح: "الصفقة لم تتم حتى الآن والمفاوضات جارية، وهناك جلسة بين محمود الخطيب ومحسن صلاح من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي"

وأتم: "جميع لاعبي الأهلي كبار، لم نطلب ضم أي لاعب ولم نرفض أي اسم، وبدأنا التحضير للتعاقد مع بديل طاهر محمد طاهر"