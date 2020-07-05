رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات يوم السبت 4/7/2020

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات يوم السبت 4/7/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق لاتسيو لهزيمة قاسية من فريق ميلان بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإيطالي.

وحقق فريق يوفنتوس فوزا كبيرا على حساب فريق تورينو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا في شباك تورينو، وعزز رصيده إلى 25 هدف.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي :-

1- تشيرو إيموبيلي 29 هدف.

2- كريستيانو رونالدو 25 هدف.

3- روميلو لوكاكو 19 هدف.

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4- جواو بيدرو 17 هدف.

5- لويس مورييل 15 هدف.

6- جوسيب إيليشيش 15 هدف.

7-فرانشيسكو كابوتو 15 هدف

8-إدين دجيكو 14 هدف.

9-دوفان زاباتا 14 هدف.