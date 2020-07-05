رياضة | ليفربول يرد على أنباء رحيل صلاح وماني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفربول يرد على أنباء رحيل صلاح وماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول على احتمالية رحيل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الريدز عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى وجود احتمالية لرحيل واحد من الثنائي صلاح وماني عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

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وقال كلوب في تصريحات صحفية تعليقا على هذه الأنباء: "أخبرني عن تحد أفضل من النجاح مع ليفربول؟".

وتابع: "بالفعل هناك العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا ويرغبون في ضم الثنائي، إذا ذهبت إلى ريال مدريد أو برشلونة ستفوز بالدوري 6 أو 7 مرات وبايرن ميونخ فاز بالدوري 9 مرات ويوفنتوس نفس الأمر ولكن المثير حقا أن تحقق هذه الإنجاز هنا في البريميرليج".

يذكر أن نادي ليفربول كان قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي منذ عدة أيام بعد غياب دام لمدة 30 عام عن قلعة الريدز.