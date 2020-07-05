رياضة | تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباريات نص نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي إقامة مباراة الأهلي أمام الوداد، والزمالك أمام الرجاء، خلال شهر سبتمبر المقبل.

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وأشار الاتحاد الأفريقي، أن مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ستقام من مباراة واحدة فقط.

وتوقف المسابقة القارية منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، يوم 12 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.