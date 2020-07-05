رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق يوفنتوس فوزاً ساحقاً على ضيفه تورينو بنتيجة 4/1 في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف يوفنتوس بواسطة باولو ديبالا وخوان كوادرادو وكريستيانو رونالدو ولاعب تورينو كوفي دجيدجي في مرماه، فيما سجل لتورينو أندريا بيلوتي.

كما سحق ميلان مضيفه لاتسيو بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب أوليمبيكو، حيث جاءت الأهداف بأقدم هاكات تشانهانوجلو وأنتي ريبيتش وزلاتان إبراهيموفيتش.

وفي مباراة أخرى، تمكن ساسولو من تحقيق فوز كبير على ضيفه ليتشي برباعية مقابل هدفين، ليصبح ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن كالتالي.

1- يوفنتوس 75 نقطة.

2- لاتسيو 68 نقطة.

3- إنتر ميلان 64 نقطة.

4- أتالانتا 60 نقطة.

5- روما 48 نقطة.

6- ميلان 46 نقطة.

7- نابولي 45 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 42 نقطة.

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9- ساسولو 40 نقطة.

10- كالياري 39 نقطة.

11- بارما 39 نقطة.

12- بولونيا 38 نقطة.

13- فيورنتينا 31 نقطة.

14- أودينيزي 31 نقطة.

15- تورينو 31 نقطة.

16- سامبدوريا 29 نقطة.

17- جنوى 26 نقطة.

18- ليتشي 25 نقطة.

19- سبال 19 نقطة.

20- بريشيا 18 نقطة.