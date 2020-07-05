رياضة | المقاولون يحدد بديل طاهر محمد طاهر من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاولون يحدد بديل طاهر محمد طاهر من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولوا النادي الأهلي من حسم صفقة انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

استقر مسئولو النادي الأهلي على أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار للجونة، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة كبديل لطاهر محمد طاهر.

ويسعى المقاولون للتعاقد مع أحمد ياسر ريان لقيادة خط الهجوم، ليكون بديلا لـطاهر محمد طاهر بعد اقتراب رحيله إلى الأهلي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل

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وجاء اختيار أحمد ياسر ريان للانضمام إلى المقاولون العرب بناء على طلب الجهاز الفني للذئاب بقيادة عماد النحاس الذي أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب الهجومية.

وتحدثت تقارير صحفية أن مسئولي المقاولون العرب، حددوا أسماء 4 لاعبين في النادي الأهلي لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ضمن صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل الذي تريد القلعة الحمراء التعاقد معه.

وأوضحت المصادر أن الـ 4 لاعبين هم: حسين السيد وناصر ماهر وباسم علي وأحمد ياسر ريان، ومن المقرر أن يختار عماد النحاس المدير الفنى للفريق لاعب أو لاعبان منهم بحسب احتياجات الفريق في الموسم المقبل.