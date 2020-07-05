شكرا لقرائتكم لاعبو الإنتاج الحربى يخضعون لمسحة كورونا الثالثة استعداداً لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الأحد فريق الإنتاج الحربى لمسحة كورونا الثالثة بعد ظهور حالة إيجايبة بالجهاز الطبى للفريق خلال المسحة الثانية الأمر الذى دعى مسئولى الفريق لإجراء مسحة ثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى والاداريين قبل مواصلة التدريبات استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 7 أغسطس المقبل .

على الجانب الأخر، طمئن مسئولى الإنتاج الحربى ، لاعبى الفريق باقتراب صرف مستحقاتهم المالية فى غضون أيام قليلة حيث سادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدوري ، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة.

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وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدوري طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة .وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الاحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة.