شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يعفي المستثمرين من إيجار الربعين الثاني والثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي خلال اجتماعه الثاني قرار إعفاء المستثمرين والمؤجرين للمشاريع التابعة للنادي في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري. وتأتي الخطوة إنطلاقاً من دور النادي ومسؤوليته المجتمعية التي تتماشى مع جهود الدولة ونهج الاستدامة لدعم الأطراف المعنية كافة.

جاء اعتماد مجلس الإدارة بناء على توصية إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، بشأن إعفاء وتخفيض قيمة إيجار العقود للمستثمرين، تماشياً مع توجيهات حكومة الشارقة في تخفيف الأعباء على قطاع الاستثمار بسبب جائحة كورونا.

وتقدم إبراهيم الجروان، رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، بجزيل الشكر والتقدير لعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والأعضاء على الموافقة الفورية لهذه المبادرة التي تحسب ضمن مبادرات نادي الشارقة الرياضي المجتمعية.

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