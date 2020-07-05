شكرا لقرائتكم خبر عن مشير حنفى: الأهلى زى أبويا.. والتدريب فى مصر بالمجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مشير حنفى نجم الأهلى السابق، أنه يرفض أى انتقاد أو هجوم على ناديه السابق، موضحا أنه يعتبر الأهلى مثل أبيه ولا أحد يتحمل أن يخطئ أحد فى حق أبيه، وأوضح حنفى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت أن التدريب فى مصر بالمجاملات والمحسوبية وليس بالكفاءة وأنه رغم حصوله على الدورات والرخص التدريبية الا أنه لم يحصل على فرصة حقيقية للتدريب.

قال حنفى إن مرتبات المدربين فى قطاعات الناشئين ضعيفة للغاية وتتراوح ما بين 1000 و2000 جنيه وهو ما لايتناسب مع ظروف الحياة حاليا، مطالبا بتضييق الفارق بين مدربى الناشئين والفريق الأول.

على صعيد مغاير، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن ستاد اتحاد الشرطة بالعباسية هو الأقرب لاستضافة مباريات أسوان فى الدورى العام الذى سيتم استئنافه يوم 7 أغسطس المقبل، بناء على طلب الفريق الأزرق الذى طلب إقامة مبارياته فى القاهرة فى ظل عدم عودة الطيران وصعوبة سفره وعودته لأسوان ونفس الامر بالنسبة للفرق المنافسة التى ستطير لأسوان لخوض المباريات، لذا طلب أسوان من اتحاد الكرة ووزير الرياضة اقامة مبارياته فى القاهرة.

وأكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن النادى حدد 3 ملاعب لخوض مباريات لدورى العام بعد عودة النشاط الرياضى يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان أسوان قد حصل على موافقة اتحاد الكرة من قبل بخوض مبارياته المتبقية فى الدورى بالقاهرة وذلك بسبب الظروف الحالية وعدم انتظام الطيران الداخلى فى الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا.

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وقال كشرى لـ"الخليج 365"، حددنا ملاعب "المقاولون، وبتروسبورت، والشرطة" من أجل لعب المباريات بعد عودة النشاط وعرضناها على وليد العطار فى اجتماعنا معه بمعسكر الفريق، وننتظر موافقة الأندية والأمن على أى ملعب منها.

ويواصل فريق أسوان، بقيادة أحمد كشرى المدير الفنى للفريق، استعداداته لاستئناف وعودة الدورى الممتاز، خلال معسكره المغلق داخل المركز الأولمبى بالمعادى وبعد إجراء المسحة الثانية، حيث ظهر اللاعبون بمعسكر الفريق خلال التدريبات الجماعية بشكل جيد.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان وجميع أفراد الجهاز الفنى لإجراء المسحة للكشف عن كورونا، بالمركز الأولمبى بالمعادى، استعدادًا لاستئناف الدورى، وأسفرت نتائج المسحة الأولى لنادى أسوان عن وجود حالة إيجابية بفريق أسوان، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم عزل اللاعب والتعامل معه طبقًا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة لضمان سلامة الجميع.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.