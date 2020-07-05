شكرا لقرائتكم شريف إسلام: الزمالك ضم بن شرقي بـ400 ألف دولار وأوناجم وقع على بياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف إسلام مدير التعاقد السابق بنادي الزمالك أن القلعة البيضاء حسمت صفقة انتقال أشرف بنشرقي مقابل 400 ألف دولار من نادي الهلال السعودي، أضاف شريف إسلام خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق هو صاحب طرح اسم أشرف بنشرقي للزمالك وتابعه في المواسم التي لعب فيها للزمالك وأنهينا الإجراءات مع وكيله عندما آمنوا أنه سيكون مشروع نجم في القلعة البيضاء وسيتطور مستواه خاصة وأن عمره صغير لم يتجاوز 25 عاماً".

وتابع أن أشرف بنشرقي ساعد الزمالك في ضم محمد أوناجم لاعب الزمالك الحالي من الوداد المغربي مؤكداً أن اللاعب وقع على بياض احتراماً لإدارة النادي.

وأوضح شريف إسلام: "هناك وكالة اعلانية كانت مسيطرة على الرعاية في مصر لصالح اتجاه واحد وكانت تمنح النادي مقابل ضعيف بخلاف دفع القيمة المالية المتفق عليها قبل غلق باب القيد بيوم واحد".

وأردف: عاصرت ممارسة الوكالة الإعلانية الشهيرة سنتين في الزمالك 2010 و2011 وهذا كان سبب رئيسي في تأثير التعاقدات السلبي في فترات الانتقال لصالح الغريم التقليدي، وأن مرتضى منصور نقل نادي الزمالك تسويقياً بعقد جديد مع الشركة الراعية وبمقابل مالي قوي للغاية".

وواصل: "عقد رعاية الزمالك تضاعف في عهد مرتضى منصور في الفترة الثانية والتي تجاوزت المائة مليون جنيه في العام".

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وروي شريف إسلام مدير التعاقدات السابق بنادي الزمالك كواليس التعاقد مع محمود عبد المنعم خلال الفترة التي كان يلعب بها في انبي.

أضاف شريف إسلام: "كان هناك مفاوضات مع اللاعب من جانب الأهلي وأحد الوسطاء كان يريد وضع عدة عراقيل واضافات مالية أخرى".

أضاف أن يومها كان الزمالك يخوض اخر مبارياته في الدوري أمام طلائع الجيش وهو اليوم الختامي قبل سفر المنتخب الأولمبي الى بطولة أفريقيا المؤهل للأولمبياد التي شارك فيها المنتخب تحت قيادة حسام البدري وقتها والمعسكر الخاص بالفراعنة كان محاطاً بسرية تامة".

أوضح أنه توجه في الليلة نفسها الى فندق المنتخب قبل سفر الفريق لأن عودة المنتخب ستكون بعد غلق باب القيد ومن ثم لم يكن للنادي مقدرة على الحصول على توقيعه بعدها وتوصلت الى اتفاق مع احمد رفعت زميله في انبي وتحدثت معه وساعدني في القفز من البلكونة الخاصة بغرفته ومن ثم الجلوس مع محمود كهربا والتوقيع مباشرة.

وأكد شريف إسلام أن قرار انتقال محمود كهربا للنادي الأهلي من وجهة نظره غير موقف نهائياً لأنه في النهاية لاعب كرة وهذا عمله وعليه ان يحترم تعاقداته مع الأندية التي يلعب بها.