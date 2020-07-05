شكرا لقرائتكم خالد لطيف: قلة الخبرة سبب أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن سر أزمة مجلس الاتحاد السابق، مع نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، وقال خالد لطيف في تصريحات تليفزيونية: "هناك لوائح تحكم العلاقة في التعامل بين الاتحاد ومحمد صلاح، مواجهتي البرتغال واليونان كانتا بداية المشاكل بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح، وأزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة سببها قلة الخبرة".

وأضاف لطيف: "ترشحي لانتخابات اتحاد الكرة جاء بالصدفة.. وكنت حريص خلال تواجدى فى اتحاد الكرة على حماية حقوق جميع الأندية".

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وأردف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، أنه لا يوجد أي شخص حاليا قادر على منافسة مرتضى منصور، رئيس الزمالك، في انتخابات ميت عقبة، ومرتضى منصور من أطيب الأشخاص في الساحة الرياضية".

وعن إزالة أسماء حسن شحاتة وحازم إمام وأشرف قاسم من نادي الزمالك، عقب: "تاريخ الثلاثي أكبر من اللافتة".