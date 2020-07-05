شكرا لقرائتكم شريف إسلام: أزمة بدل السكن كادت تهدد صفقة السعيد مع الزمالك.. وبكار وقع مرتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر شريف إسلام مدير التعاقدات بالزمالك مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن مشادة تمت بين مسئولي النادي وعبد الله السعيد بسبب بدل السكن الذي كان اللاعب يريد الحصول عليه من القلعة البيضاء.

وأضاف شريف إسلام خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "النادي وقتها كان يريد الحفاظ على حقوقه حتى لو كانت مبالغ بسيطة خاصة وأن اللاعب حصل وقتها على راتب سنوي ضخم هو الأكبر في تاريخ اللاعبين بالدوري المصري الممتاز".

وأوضح شريف إسلام، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي المنتقل حديثاً لنادي بيراميدزعدل قراره في الوقت الأخير وكانت التفاصيل الكاملة انتهت بالشكل الكامل إلا أن اللاعب كان له وجه نظر أخرى في النهاية.

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وعن رجب بكار لاعب نادي بيراميدز أكد شريف إسلام أنه وقع مرتين للزمالك مرتين قبل سابق وأنه قام بتجديد تعاقد مصطفى فتحي لاعب الزمالك في معسكر ميونخ بالرغم من عدم وجود عقد يمتلكه واضطر الى استخدام علاقاته مع أحد الأصدقاء الطيارين إيصال نسخة من العقد لمدينة ميونخ لإنهاء الملف بالكامل.

وقال إن الزمالك بدأ التفاوض مع مالك ايفونا لاعب الأهلي السابق وقتما كان في الوداد بعد مفاوضات الكيان الأحمر وانهاء كافة التفاصيل مع اللاعب، مشدداً على أنه حاول الخروج بأقل الخسائر من خلال التدوينة التي شكر فيها اللاعب القلعة البيضاء بالإضافة المزايدة على قيمة انتقاله والتي ارتفعت من 600 الف دولار الى مليون و200 ألف دولار وهذا نجاح كبير لنا لأننا أجهدنا المنافس في فترة الانتقالات الصيفية مالياً".

وواصل أن فرجاني ساسي ليس لديه مانع في تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء وأن هناك إدارة مستقلة في النادي تقوم بمتابعة أحوال وملفات اللاعبين الأجانب.