عادل عبد الرحمن: اختيار المدربين في مصر بـالواسطة

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جدة - عمرو شويل انتقد عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي و منتخب مصر السابق طريقة اختيار المدربين في مصر، مؤكدا هناك شخص واحد فقط يدير الكرة في مصر، وقال عادل عبد الرحمن خلال تصريحات تلفزيونية:" كرة القدم في مصر تدار بنظام الواسطة، حيث كل شيء في مصر تتغير حالياً للأفضل إلا في كرة القدم ما زالت تدار على الطرابيزات فقط بين الأشخاص و بعضهم البعض داخل مبنى الإتحاد".
وأضاف لاعب الأهلي السابق في تصريحاته، حيث قال "كنت أحق بتولي تدريب منتخب مصر الأوليمبي في الفترة الماضية، و لكن عدم رضاء شخص معين عني في إتحاد الكرة هو من منعني من ذلك، حيث يا هناه اللي يرضى عنه هذا الشخص".
وأنهي عبد الرحمن تصريحاته قائلاً: "الجميع يعلم من هو السبب في فساد الكرة في مصر و رغم ذلك بينجح في الإنتخابات و ذلك مع عدم تقديمه لأي شئ مفيد للكرة المصرية الفترة الماضية، حيث كان هو الوحيد صاحب القرار و الدليل على ذلك موقف اختيار المدير الفني للمنتخب السابق خافيير أجيري و الذي تم اختياره في وقت سفر حازم إمام للتفاوض مع مدير فني آخر".
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