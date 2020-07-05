شكرا لقرائتكم مشير حنفي: المحسوبية شعار الوسط الكروي والتدريب في مصر بالمجاملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مشير حنفي لاعب الاهلى السابق، أن المحسوبية شعار الوسط الكروي والرياضى في مصر وليست الكفاءة مضيفا أن الوساطة والمحسوبية أساس التدريب في مصر ، وأضاف نجم الأهلي السابق، في برنامج ملعب on time sport , على قناة on time sport، أن التدريب في مصر بالمجاملات، والكفاءة ليست المعيار الحقيقي، مؤكدا أن اتحاد الكرة نجح في اختيار الأفضل من المدربين للمنتخبات والأندية فشلت في اختياراتها.

وتابع مشير حنفي : "مينفعش أجرح في نادى الأهلي أبويا حتى لو هو وحش وألوم على البعض التجريح في الأهلي بالإعلام وعمري كله 29 سنة في الأهلي" .

وأضاف مشير حنفي، الانتماء غير موجود حاليا في كرة القدم ، وأختلف مع مصطفي يونس في هجومه على الأهلى وأرفض تجريح بعض قدامى الأهلي في محمود الخطيب .

وأبدي استعداداته للعمل في الاهلى في أي مكان مضيفا لو الأهلي طلبني أقف على البوابة هأروح عشان أبقي موجود.

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ويرى مشير حنفي لاعب الأهلي السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أفضل من السويسري رينيه فايلر مدرب الشياطين الحمر قائلا كارتيرون حقق بطولتين ووصل لنصف نهائي دوري الأبطال، أرى انه افضل مدرب في مصر حاليا وافضل من فايلر"

وانتقل بالحديث لمروان محسن مؤكدا انه لم يثبت جدارته في الاهلي رغم حصوله على فرص كثيرة، واختتم حديثه بالإسادة بمستوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك واصفا اياه "بالواعد"