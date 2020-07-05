شكرا لقرائتكم مصطفي يونس: محمد إبراهيم كان أهم من محمد صلاح في منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفي يونس, نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أخبرت النادي الأهلي باعتراضي على رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون واعترضت كذلك على رحيل نبيل مانجا من الأهلي، وأضاف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في برنامج ملعب on time sport , على قناة on time sport، منحت صوتي لمحمود الخطيب في الانتخابات وبكيت فرحا بنجاحه برئاسة النادي لأننا عشرة عمر، لكنه لم ينظر إلينا عندما اختار من يعمل في النادي بعد ما وقفت معه من الصبح في انتخابات الأهلي، وبكيت لما نجح، مضيفا كنت هبقى صوت الأهلي داخل قناة الزمالك، ورفضت انتقاد الأهلي في أزمة تركي آل الشيخ.

وواصل مصطفي يونس تصريحته: "أهمية محمد إبراهيم في منتخب الشباب كانت تسبق محمد صلاح ولم يتوقع أحد وصول صلاح لهذه المكانة ، وفضلت احتراف محمد صلاح في سويسرا عن الانتقال إلى الأهلي ونصحته بالزواج وتعلم اللغة".

وأوضح يونس، أن السرعة والقوة ميزت رمضان صبحي في منتخب مصر الأولمبي ، مضيفا خليت الكابتن حمادة إمام بطل كورة بعد ما لعبت عليه في ماتش الأهلي والزمالك.

Advertisements

ويري مصطفي يونس، أن المدرب الوطني لمنتخب مصر أفضل من الأجنبي ومشفق على حسام البدري لأنه يعاني من عدم وجود قماشة جيدة من اللاعبين وهيكتور كوبر بيلعب على إمكانيات لاعبيه، قائلا: إن محمد النني لاعب مميز ويحتاج لتوظيف جيد وحرية في الملعب ، مضيفا شيكابالا لاعب أيضا رائع ولكنه لم يقدم المطلوب منه غير أن مصطفى محمد الأفضل في الزمالك أما في الأهلى فقد رشح على ومعلول وعمرو السولية كأفضل اللاعبين في الأهلي حاليا.

وعن أحسن لاعب في جيله وفى تاريخ مصر قال إنه محمود الخطيب ولم يقدم شيئا لمنتخب مصر، مضيفا عماد النحاس من أفضل المدربين المحليين في مصر.