شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: لا يمكن محو تاريخ حسام عاشور مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل عبد الرحمن لاعب الأهلى الأسبق إنه كان يضرب المثل بحسام عاشور مع ناشئين القلعة الحمراء، وأضاف عبد الرحمن خلال تصريحات تلفزيونية:"طريقة رحيل حسام عاشور عن النادي الأهلي أحزنتني كثيراً، و كنت أتمنى نهاية مسيرة عاشور مع الأهلي بطريقة أفضل من ذلك، خاصة أن اللاعب طول حياته لم يفتعل أي مشكله مع الجمهور أو الجهاز الفني و مكانه محجوز ديماً في التشكيل الأساسي".

وعن تاريخ حسام عاشور مع النادي الأهلي، قال عبد الرحمن" لا أحد يمكنه محو تاريخ عاشور مع الأهلي، فعاشور أكثر اللاعبين حصولاً على البطولات في النادي، بجانب تخطيه حاجز ال500 مباراة مع الفريق لذلك كنت بضرب المثل بحسام عاشور لفرق الناشئين أثناء توليتي لرئيس قطاع الناشئين بالأهلي".

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن في بداية الشهر الماضي نهايه علاقته مع اللاعب حسام عاشور بعد مهاجمته لمجلس الإدارة مسبقاً بفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".