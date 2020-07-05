شكرا لقرائتكم جايلك وناويها.. صالح جمعة يرفع شعار لا تراجع ولا استسلام في مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى التزامه في التدريبات الجماعية منذ عودته حيث اللاعب مران شاق على ملعب مختار التتش تحت شعار لا تراجع ولا استسلام.

خاض صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تدريب فردى بالجرى حول ملعب مختار التتش، وذلك قبل المشاركة فى المران الجماعى لفريقه، حيث قام اللاعب بنشر صورته خلال الجرى منفردًا فى التتش، مسجلاً عليها التوقيت والذى جاء فى الـ 5:20 مساء اليوم، ثم استئنف المارد الأحمر تدريباته الجماعية فى الـ 5:30 مساءًا.

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ويسعى صالح جمعة لإستعادة لياقتها البدنية ومستواه للمشاركة مع المارد الأحمر وحجز مقعد دائم فى قطار الانتصارات بعد استئناف النشاط الرياضى وانتهاء فترة التوقف التى امتدت منذ مارس الماضى، ويحاول صالح الاجتهاد لإرضاء الجهاز الفنى الذى استبعده من الحسابات فى وقت سابق.