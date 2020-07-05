شكرا لقرائتكم وكيل تراوري: اللاعب وقع للأهلي مرتين.. وفضلوا هذا اللاعب عليه! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبدالحميد عادل، وكيل اللاعب البوركيني إريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن مسئولي القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات سابقة مع اللاعب، موضحا أن الأهلي لم يفاوض اللاعب في الوقت الجاري ولكن كانت هناك مفاوضات سابقا"، وتابع وكيل تراوريفى تصريحات تليفزيونية: "اللاعب يمتلك عروض آخرى من أندية الإمارات ولكن أتمنى انضمامه للأهلي، وبيراميدز لا يمانع لبيع اللاعب ولكن ننتظر عرض قوي ومناسب للاعب فهو أحد أفضل المحترفين على مدار التاريخ في الدوري المصري".

وأضاف وكيل تراوري: "اللاعب ينتظر عرض إماراتي، فهناك مفاوضات ولكن لم تصل لدرجة الجدية وننتظر حتى نهاية الموسم لحسم الموقف، اللاعب سبق ووقع عقود رسمية مع الأهلي مرتين ولكن الصفقة لم تتم".

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وأردف: "التوقيع الأول كان مع عصام سراج بينما جاءت المرة الثانية مع محمد فضل الذي بذل مجهودا كبيرا، وبعدما أنهى محمد فضل صفقة تراوري، كان المهندس عدلي القيعي قد سافر لإنهاء صفقة جيرالدو وتعاقد مع المهاجم الأنجولي".

واختتم: "الأهلي فضل جيرالدو على تراوري والمفاوضات توقفت الآن".