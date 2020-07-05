شكرا لقرائتكم المقاولون: عماد النحاس رفض عروضًا بـ3 أضعاف راتبه للبقاء معنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن عماد النحاس المدير الفني للفريق متمسك بالبقاء، وقال محمد عادل في تصريحات تليفزيونية: "عماد النحاس متمسك بالبقاء في المقاولون العرب وكلمته معانا هي الاستمرار بالتعاقد".

وأكمل: "النحاس تلقى عروض من أندية الدوري بثلاث أضعاف ما يتقاضاه معنا ولكنه تمسك بالبقاء"

وأضاف محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن هناك جلسة بين محسن صلاح والخطيب لحسم صفقة طاهر محمد طاهر.

وقال: "الأمور قربت بشكل كبير، ولم نطلب صفقات تبادلية، وفي حالة طلبنا أي لاعب من الأهلي سيكون خارج عن طاهر".

وتابع: "لم نحدد أي اسم من الأهلي للتعاقد معه، وتلقينا عرضا بشكل شفهي من مسؤول من بيراميدز".

وأكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر، موهبة كبيرة ولديه شخصية ناضجة تشبه محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

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وقال محمد عادل فتحي: "طاهر محمد طاهر شخصيته ناضجة وأتوقع تحقيقه نجاح لا يقل عن محمد صلاح".

وتابع: "طاهر محمد طاهر لاعب كبير ولن يجلس على دكة الأهلي وهو قادر على حجز مقعدا أساسيا في تشكيل الأهلي فور انضمامه".

وأوضح: "الصفقة لم تتم حتى الآن والمفاوضات جارية، وهناك جلسة بين محمود الخطيب ومحسن صلاح من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي"

وأتم: "جميع لاعبي الأهلي كبار، لم نطلب ضم أي لاعب ولم نرفض أي اسم، وبدأنا التحضير للتعاقد مع بديل طاهر محمد طاهر"