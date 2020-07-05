شكرا لقرائتكم مصطفي يونس: عارضت صالح سليم وبكيت لنجاح الخطيب وظلمت حسن حمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفي يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق،,عارضت صالح سليم خلال فترة رئاسته للنادي الأهلي وكنت أقف ضده في الانتخابات علناً، إلا أنه فاجئني برد فعله، وأضاف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في برنامج ملعب on time sport , على قناة on time sport، صالح سليم انتظرنى في المطار وأخبرني بانه يحبني لانى صريح وأقف ضده بكل مباشر في الانتخابات وعزمني على حاجة ساقعة ، كما أنه علمني حب الأهلي وعنف مدير الأهلي بسبب تذكرتين دعوة لطارق سليم ، مضيفا صالح سليم قطع تذكرة درجة تالتة عقب استقالته وانتظر الفريق عقابنا على الهزيمة من الزمالك بهدفين نظيفين.

وتابع مصطفي يونس، "ظلمت حسن حمدي كثيرا ونفسي أصالحه واعتذرت له وهو من أفضل رؤساء الأهلي، مضيفا ليس هناك أي علاقة بينى وبين محمود الخطيب حاليا وأنا بأعشقه بس هو مش بيرد على التليفون ودعمت الخطيب في انتخابات الأهلي وبكيت عقب نجاحه".

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وقال مصطفي يونس، سأكون صوت النادي الأهلي في قناة الزمالك ، وأنتقد الزمالك في قناته وأدافع عن الاهلى مؤكدا انه اثناء سيره في نادى الزمالك فوجئ بالمستشار مرتضى منصور يعرض عليه تقديم برنماج بعنوان الرأي الاخر .

وأكد يونس، أن الأهلي حاليا أفضل من الزمالك في هذا الموسم وفايلر من الممكن أن يكون جوزيه تانى .