شكرا لقرائتكم أحمد كشري يكشف آخر تطورات الحالة المصابة بفيروس كورونا في أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد كشري المدير الفني لنادي أسوان عن سبب تقديم فريقه بطلب لوزارة الرياضة لاستكمال مباريات الفريق بالدوري في القاهرة بدلاً من أسوان، وقال كشري في تصريحات تلفزيونية "الوضع الآن صعب في السفر من أسوان لخارج المحافطة أكثر من مرة في الاسبوع حيث حركة الطائرات غير مستقرة حتى الآن بجانب وجود الأزمة المالية و التي تتواجد في جميع الفرق الآن بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر".

وعن آخر مستجدات المسحة الثالثة التي أجراها نادي أسوان قال المدير الفني" تم اكتشاف حالة إيجابية بين اللاعبين في آخر مسحه و لكن اللاعب المصاب لم يختلط بالفريق الفترة الماضية بسبب الإمتحانات و حالته الآن مستقرة ".

وعن رأي المدير الفني في الموعد المحدد لعودة مباريات الدوري من جديد، قال كشري" أرى من وجهة نظري الفنية بأن المدة غير كافية للتدريبات و لكن أنا مع قرار عودة الدوري لعودة الحياة لطبيعتها من جديد ".