شكرا لقرائتكم خبر عن شنايدر يفكر بالعودة عن الاعتزال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمح الاعب الدولي الهولندي السابق ويسلي شنايدر إلى احتمال عودته إلى مزاولة كرة القدم للمرة الأولى منذ اعتزاله اللعب رسمياً العام الماضي. وتجمع نحو 75 شخصاً؛ ترحيباً بشنايدر لدى وصوله إلى مقر نادي بداياته في مدينة أوندييب الهولندية، ونقلت وسائل الإعلام عن شنايدر (36 عاماً) قوله: إنه تحدث «بالفعل» إلى المدير الرياضي لأوترخت خوردي زويدام.

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