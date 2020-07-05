علي محمد: فخور بالعمل مع أبطال الثنائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

توجه علي محمد المازمي إداري فريق نادي الشارقة السابق بالشكر لمجلس إدارة نادي الشارقة السابق والحالي وإلى جمهور الشارقة الذي قال إنه الرقم الصعب في مسيرة الفريق. وقال: سأظل جندياً وفياً ومخلصاً للملك من المدرجات وجاهز للخدمة من أي موقع.

وتوجه بالشكر للاعبي النادي وقال: أفخر بأنني عملت مع هذه الكوكبة من اللاعبين المميزين خلال فترة تعتبر ذهبية في النادي حيث كتبنا سوياً التاريخ نحن كأبناء لقلعة الملك لا تربطنا المناصب بالنادي بل الرابط وجداني وأسري، باعتبار نادي الشارقة هو بيتنا الثاني، أتمنى لفريق الكرة وإدارة الفريق وإدارة النادي والشركة كل التوفيق في الفترة القادمة، سأكون جاهزاً للتعاون مع الإداري القادم بتقديم كل الخدمات وعملية التسليم والتسلم لأننا نكمل بعضنا البعض، وهدفنا أن نشاهد فريقنا دائما في القمة وحبنا وإخلاصنا لنادينا لا يتقيد بمنصب أو وظيفة.

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وأضاف: لن أنسى دعم جمهور «الملك» للفريق ولشخصي وأطالبهم جميعا بالعمل على مواصلة دعم مسيرة الفريق وأن نكون كلنا خلف فريق نادي الشارقة الذي سيدخل الموسم الجديد مدافعا عن لقبي الدوري والسوبر، رسالتي لجمهور نادي الشارقة «أنتم الرقم الصعب وستظلون هكذا لأنكم أوفياء للملك».

كما حرص المازمي على توجيه الشكر إلى وسائل الاعلام على التعاون مع نادي الشارقة بصورة مميزة طوال الفترة الماضية وقال: شكري الخاص إلى جريدة الخليج وبقية وسائل الإعلام المقروء والمرئي طوال الفترات الماضية وثقتنا كبيرة في إعلامنا الذي سيظل داعماً لرياضتنا باستمرار، مهما ابتعدنا فإننا سنظل قريبين من بيتنا وعشقنا وكياننا نادي الشارقة الرياضي.