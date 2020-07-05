شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون أسطورة «الكالتشيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي بعدما شارك في مباراة فريقه أمس السبت أمام تورينو. ووصل بوفون إلى المباراة رقم 648 له في «الكالتشيو» وتجاوز رقم المدافع باولو مالديني لاعب ميلان. وظهر بوفون في أول مباراة له بالدوري الإيطالي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، عندما كان يرتدي قميص بارما.

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