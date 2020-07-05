مهمتان صعبتان للريال وبرشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض ريال مدريد مباراة في غاية الصعوبة عندما يحل، اليوم الأحد، ضيفاً على اتلتيك بيلباو، في حين لن تكون مهمة برشلونة أسهل في ضيافة فياريال في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق 4 نقاط عن برشلونة، وبقي أتلتيكو مدريد ثالثاً بعدما قاده ألفارو موراتا للفوز على ضيفه ريال مايوركا 3-صفر.

Advertisements

وسجل موراتا ثنائية في الدقيقتين 29 من ركلة جزاء و 45+4، وأضاف كوكي الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وواصل أتلتيكو مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري المحلي للمباراة الثانية عشرة على التوالي، بينها سبعة انتصارات وخمسة تعادلات.

ورفع فريق العاصمة عدد انتصاراته منذ عودة المنافسات بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإيقاف بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى خمسة مقابل تعادلين، ليحصن مركزه الثالث الذي يسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، برصيد 62 نقطة، في حين تعقدت مهمة مايوركا في البقاء ضمن مصاف الدرجة الأولى أكثر بتجمد رصيده عند 29 نقطة.