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مهمتان صعبتان للريال وبرشلونة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض مباراة في غاية الصعوبة عندما يحل، اليوم الأحد، ضيفاً على اتلتيك بيلباو، في حين لن تكون مهمة أسهل في ضيافة فياريال في المرحلة الرابعة والثلاثين من .

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق 4 نقاط عن برشلونة، وبقي أتلتيكو مدريد ثالثاً بعدما قاده ألفارو للفوز على ضيفه ريال مايوركا 3-صفر.

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وسجل موراتا ثنائية في الدقيقتين 29 من ركلة جزاء و 45+4، وأضاف كوكي الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وواصل أتلتيكو مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري المحلي للمباراة الثانية عشرة على التوالي، بينها سبعة انتصارات وخمسة تعادلات.

ورفع فريق العاصمة عدد انتصاراته منذ عودة المنافسات بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإيقاف بسبب ، إلى خمسة مقابل تعادلين، ليحصن مركزه الثالث الذي يسمح له بالمشاركة في في الموسم المقبل، برصيد 62 نقطة، في حين تعقدت مهمة مايوركا في البقاء ضمن مصاف الدرجة الأولى أكثر بتجمد رصيده عند 29 نقطة.

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