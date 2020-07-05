مبارك والدوخي مرشحان لمنصبي مدير وإداري الشارقة

علم «الخليج الرياضي» أن أحمد مبارك الجنيبي وسعود الدوخي مرشحان لمنصبي مدير واداري في الفريق الاول لكرة القدم لنادي الشارقة وبرز ذلك عقب خطابي الشكر والتقدير اللذين وجهتهما شركة الكرة الشرقاوية الى عبد العزيز محمد المدير السابق وعلي محمد المازمي الاداري السابق بعد نهاية عقديهما مع النادي يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وكان أحمد مبارك اللاعب السابق في نادي الشارقة عمل في منصب اداري ومدير للفريق لأكثر من 15 سنة ثم عضو مجلس ادارة ومديراً للتعاقدات، وهو مرشح حالياً الى العودة إلى موقعه مديراً للفريق الى جانب لاعب الارتكاز السابق سعود الدوخي أحد لاعبي نادي الشارقة السابقين الذين حققوا مع الفريق كأس صاحب السمو رئيس الدولة في 2004.

هذا وتفيد المتابعات بأن إعداد الفريق للموسم الجديد ينطلق اليوم الاحد أو خلال هذا الاسبوع على أقصى تقدير باجراءات الفحص الطبي للاعبين ومن ثم عودة اللاعبين الاجانب الخمسة واللاعبين المقيمين الثلاثة ويعتبر ميلوني الوحيد المتواجد في الدولة.