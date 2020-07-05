عادل صقر يلعب لـ 12 نادياً ويحطم الأرقام القياسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

وقَّع عادل صقر عقداً لمدة ثلاثة أعوام مع نادي البطائح، وعبَّر لاعب خورفكان السابق عن شكره لإدارة البطائح التي قال إنه وجد تقديراً كبيراً منها، وسيكون البطائح النادي رقم 12 في مسيرة اللاعب الملقب بالرحالة بسبب كثرة تنقلاته، فهو بدأ مسيرته مع شباب الأهلي بالفرق السنية، ثم الفريق الأول، قبل أن ينتقل بعده إلى أندية عجمان، والشارقة، والإمارات، واتحاد كلباء، والوحدة، والذيد، والشعب، ومصفوت، ودبا الحصن، وخورفكان، وأخيراً البطائح. وسجل عادل صقر رقماً قياسياً بارتدائه شعار 12نادياً بين أندية دوري المحترفين والهواة، وقد يكون جناح البطائح رسمياً اللاعب الأكثر تنقلاً بين الأندية في تاريخ الكرة الإماراتية، ويبقى اللعب ل12نادياً حدثاً جديراً بالاهتمام، يجعل من عادل صقر ظاهرة.

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وقال صقر إنه سعيد بالانتقال للبطائح، ويأمل أن يساهم مع زملائه في تحقيق أهداف إدارة النادي، وأوضح: وجدت تقديراً كبيراً وترحيباً حاراً من إدارة النادي، الأجواء مبشرة، لمست جدية ورغبة في القيام بعمل كبير في الموسم المقبل، إنهم يخططون بهدوء للمستقبل، البطائح نادٍ طموح، ولديه أهداف مشروعة يسعى لتحقيقها، ما أستطيع قوله إن هذا النادي منظم، وفيه احترافيه عالية، وإدارته تعرف ماذا تريد، ونادٍ بهذه المواصفات، وفي وجود هذه الكفاءات والشخصيات الجادة والمنظمة، أعتقد أنه سيكون في المقدمة وسيحقق ما يخطط له.

وامتدح صقر زملاءه الجدد وقال إنه سيلعب مع مجموعة رائعة، وعن تحطيمه الأرقام القياسية وارتدائه شعار 12نادياً قال صقر: لم أخطط لهذا الشيء، ولم أتعمد التنقل بين الأندية، لكنني أحب كرة القدم، لم أفكر في المال بالدرجة الأولى، بل في الحصول على فرصة للمشاركة والاستمرار في الملاعب، البطائح المحطة الثانية عشرة في مسيرتي، وعقدي مع الفريق ثلاثة أعوام، وبعدها لا أعلم إن كنت سأتوقف أم لا.

وكشف عادل صقر أنه كان متمسكاً بالبقاء في خورفكان، ورفض التعاقد مع أي ناد خلال الفترة الماضية، احتراماً لخورفكان، وكان ينتظر أن يقدم له النادي عرضاً للبقاء، مؤكداً أنه لم يكن يرغب في الخوض بأي تفاصيل مالية أو غيرها، وكان مستعداً للتوقيع من دون أن يقرأ بنود عقده، لكن إدارة النادي لم تتصل به، ما يعني أنها لا ترغب في التجديد له. وقال: انتظرت طويلاً، وأخيراً اتخذت قراري، بالتأكيد لن أرفض كل العروض في انتظار اتصال قد يأتي والأرجح أنه لن يأتي، أنا أقدر إدارة خورفكان، وأحترم قرارها، وكون النادي لم يسعَ لتجديد عقدي، فهذا شيء عادي وطبيعي في كرة القدم، وأنا لست غاضباً، بل على العكس أحمل ذكريات جيدة، وسيبقى خورفكان محطة مهمة في مسيرتي، وأفخر بأني ساهمت في صعوده، وأتمنى أن أساهم في صعود البطائح إلى دوري الخليج العربي العام المقبل.