نادي المدام يطلق برنامج النشاط الصيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي المدام الثقافي الرياضي نشاطه الصيفي الافتراضي تحت شعار«صيفنا غير» وذلك برعاية مجلس الشارقة الرياضي. وأنهت اللجنة المنظمة كافة الاستعدادات لانطلاق النشاط الذي يستمر من 5 إلى 30 يوليو الجاري.

يشارك في النشاط حوالي 400 مشارك ومشاركة من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفئة العمرية من 5 إلى 16 سنة، من خلال التسجيل عبر رابط إلكتروني تم تخصيصه للمشاركين.

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وأكد سعيد راشد بن فاضل الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام، أن النادي اعتمد تشكيل فريق العمل الذي يتجاوز 10 مشرفين ومختصين لإدارة النشاط، حيث يضم النشاط 40 ورشة عمل و 40 محاضرة و20 مسابقة بعدد إجمالي يصل إلى 100 نشاط.

وقال: قسمت اللجنة النشاط على أربعة أسابيع، أسبوع التكنولوجيا والإبداع والذكاء الاصطناعي، أسبوع الرياضة والغذاء، أسبوع البيئة والتراث والهوية الوطنية، أسبوع القرآن الكريم والثقافة والمعرفة والأدب.

وأضاف: النشاط يستمر من الأحد إلى الخميس من كل الأسبوع في الفترة المسائية من 4.30 إلى 7.30 .