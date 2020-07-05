شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المدام يطلق برنامج النشاط الصيفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي المدام الثقافي الرياضي نشاطه الصيفي الافتراضي تحت شعار«صيفنا غير» وذلك برعاية مجلس الشارقة الرياضي. وأنهت اللجنة المنظمة كافة الاستعدادات لانطلاق النشاط الذي يستمر من 5 إلى 30 يوليو الجاري.
يشارك في النشاط حوالي 400 مشارك ومشاركة من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفئة العمرية من 5 إلى 16 سنة، من خلال التسجيل عبر رابط إلكتروني تم تخصيصه للمشاركين.
وأكد سعيد راشد بن فاضل الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام، أن النادي اعتمد تشكيل فريق العمل الذي يتجاوز 10 مشرفين ومختصين لإدارة النشاط، حيث يضم النشاط 40 ورشة عمل و 40 محاضرة و20 مسابقة بعدد إجمالي يصل إلى 100 نشاط.
وقال: قسمت اللجنة النشاط على أربعة أسابيع، أسبوع التكنولوجيا والإبداع والذكاء الاصطناعي، أسبوع الرياضة والغذاء، أسبوع البيئة والتراث والهوية الوطنية، أسبوع القرآن الكريم والثقافة والمعرفة والأدب.
وأضاف: النشاط يستمر من الأحد إلى الخميس من كل الأسبوع في الفترة المسائية من 4.30 إلى 7.30 .
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