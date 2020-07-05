شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يفتح باب رحيل ألكانتارا إلى ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رجح كارل هاينس-رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، رحيل لاعب وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافياً في الوقت عينه وجود أي تواصل بشأنه مع ليفربول.
وبات لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عاماً، مدار تقارير صحفية عدة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021.
وبعدما أشارت تقارير ألمانية في مايو/أيار، إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة النادي على تجديد العقد، تبيّن في الأسابيع الماضية أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وسط حديث عن «مماطلة» من اللاعب لرغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر، قد يكون ليفربول.
وفي ما يبدو حسماً للجدل بشأن مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «لقد تفاوضنا معه بشكل جدي وحققنا رغباته، لكن يبدو أنه يريد القيام بأمر جديد في المرحلة الأخيرة من مسيرته».
وشدد رومينيغه على أنه «بالتأكيد لم يحصل أي تواصل من قبل بايرن مع ليفربول. إذا كان يريد القيام بذلك، علينا التعامل معه. لا نريد أن نخسر أي لاعب بالمجان في العام المقبل، يمكنني أن أقول ذلك بوضوح».
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