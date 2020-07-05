شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل مينديز يبقي كايو في صفوف الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أحمد مصطفى
عزز رحيل جناح الرأس الأخضر ريان مينديز عن الشارقة بعدما انضم إلى النصر حظوظ بقاء البرازيلي كايو فرنانديز في صفوف«الملك».
ويلعب مينديز وكايو فرنانديز في نفس المركز وكان من الصعب ان يبقيا معاً في نفس التشكيلة.
وكانت شركة الشارقة لكرة القدم أعلنت اليوم السبت موافقتها على عرض نادي النصر بانتقال مينديز من الشارقة إلى صفوف النصر.
وتعد صفقة مينديز أولى صفقات النصر للموسم المقبل من اللاعبين الأجانب، وسبق ل«العميد» أن ضم سيبستيان تيجالي إلى صفوفه خلال الفترة الماضية، حيث تم قيده كلاعب إماراتي.
ويعتبر مينديز صاحب تجربة مميزة مع فريق الشارقة،حيث لعب في الموسم الماضي 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً، وصنع 4 أهداف، وكان له 30 فرصة.
وانضم مينديز إلى الشارقة في شهر يوليو/ تموز من عام 2018 قادماً من فريق قيصر سبور التركي وذلك لمدة 3 مواسم.
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