اليونايتد يغازل أوروبا بخماسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمر مانشستر يونايتد في نتائجه المميزة بعدما سحق مضيفه بورنموث 5-2 أمس في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الشاب ماسون جرينوود «هدفين» وماركوس راشفورد من ركلة جزاء والفرنسي مارسيال والبرتغالي فيرنانديز من ركلة حرة أهداف اليونايتد، وجونيور ستانيسلاس وجوشوا كينج من ركلة جزاء هدفي بورنموث.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لليونايتد الذي لم يخسر في آخر 9 مباريات بالدوري، ليعزز آماله بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليستر سيتي الثالث والفائز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف لكيليتشي إيهياناتشو وجيمي فاردي«هدفين» والذي وصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركته بالدوري الإنجليزي.

أرقام خاصة

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حقق عدة لاعبين من اليونايتد العديد من الأرقام الخاصة، حيث صنع البرتغالي برونو فرنانديز هدفاً لمايسون جرينوود، قبل أن يسجل الهدف الخامس.

ووفقا لإحصائيات شبكة «أوبتا»، ساهم فرنانديز في تسجيل 11 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 9 مباريات منذ انتقاله إلى الونايتد، بواقع 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وعادل الرقم القياسي لأسرع لاعب يسهم في 10 أهداف مع يونايتد في الدوري، والذي يحمله أيضاً كل من الفرنسي إريك كانتونا والهولندي روبن فان بيرسي.

أما النجم الفرنسي أنتوني مارسيال فقد أصبح أول لاعب من البريميرليج، يصل إلى حاجز 10 أهداف منذ بداية عام 2020.

وبالنسبة للنجم الصاعد، ماسون جرينوود(18 عاماً) فقد وصل إلى 8 أهداف في البريميرليج، هذا الموسم، ولا يتفوق على لاعب اليونايتد في موسم واحد من بين اللاعبين الذين بلغت أعمارهم 18 سنة أو أقل، في تاريخ المسابقة، سوى مايكل أوين، وروبي فاولر، وواين روني.

موقف صعب



عزز برايتون موقعه وصعّب مهمة مضيفه نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير للبقاء في «البريميرليج»، وسجّل البلجيكي لياندرو تروسار (25) هدف برايتون.

وخسر نوريتش مبارياته الأربع التي خاضها في الدوري منذ استئناف منافساته، وتلقى تسعة أهداف دون أن يتمكن لاعبوه من هز الشباك.

ومع تبقي خمس مباريات له هذا الموسم، تجمّد رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق سبع نقاط عن واتفورد (صاحب المركز السابع عشر، أول المراكز الضامنة للبقاء).