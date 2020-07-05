«عموري» مرشح للعودة إلى الدوري السعودي أهلاوياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



علم «الخليج الرياضي» أن نادي أهلي جدة أبدى رغبته في التعاقد مع نجم منتخبنا الوطني وفريق الجزيرة عمر عبد الرحمن، وهو جس النبض من أجل الفوز بتوقيع اللاعب الذي سبق له أن خاض تجربة ناجحة في الهلال قبل موسمين، وإن لم تستكمل، بعد الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي.

وجاء اهتمام أهلي جدة بضم الساحر الإماراتي، من أجل تعزيز أوراق قوة الفريق الأخضر، الذي يبحث عن عناصر تسهم في وضعه فوق منصات التتويج من جديد.

ويرتبط عمر عبد الرحمن بعقد لمدة موسمين إضافيين مع الجزيرة، بعدما دافع عن ألوان «فخر العاصمة» في الموسم الملغى، حيث أسهم في تواجد الفريق في صلب المنافسة على قمة دوري الخليج العربي، كما استرد الكثير من فعاليته وخطورته على مستوى صناعة الخطر والتسجيل.

وسيكون انتقال عموري إلى الأهلي جدة، خطوة جديدة في مسيرة تألق اللاعب الذي عرف حلاوة النجاح والتميز مع فريق العين حيث أسهم في وصول الزعيم إلى منصات التتويج مرات عدة على مستوى كل البطولات المحلية.

ويريد عمر عبد الرحمن ترك باب العودة إلى الملاعب السعودية مفتوحاً، رغم ارتباطه بعقد مع الجزيرة، حيث يشكل وجوده في دوري محمد بن سلمان مرة جديدة، فرصة من أجل تكملة الرحلة التي بدأها مع الهلال موسم 2018-2019، قبل أن تعصف بها الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي.

وسيحتاج مسؤولو أهلي جدة للحصول على موافقة الجزيرة الذي يرتبط معه «الساحر» بعقد لموسمين إضافيين، بينما كان انتقاله إلى الهلال أكثر سهولة، حين كان اللاعب «حراً» عقب انتهاء عقده مع العين.