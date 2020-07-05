شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يعتمد 7 أجانب الموسم المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض- عيسى الحكمي اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح للأندية الممتازة بتسجيل 7 لاعبين أجانب في الموسم المقبل 2020-2021، إضافة إلى لاعب واحد من فئة المواليد شريطة ألا يزيد عمره على 28 عاماً.

وفيما يخص أندية الدرجة الأولى تم السماح بتسجيل 4 أجانب إضافة إلى لاعب واحد من مواليد الدولة لا يقل عمره عن 26 عاماً، وفي الدرجة الثانية يسمح بتسجيل لاعبين أجانب إلى جانب لاعب واحد من مواليد الدولة لا يزيد عمره عن 24 عاماً.

وأوضح الاتحاد استثناء اللاعبين المواليد المحترفين المسجلين حالياً بأنديتهم.

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