نادي عجمان لذوي الإعاقة يجري فحوص «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

أجرى نادي عجمان لذوي الإعاقة بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي في منطقة عجمان الطبية فحوص «كورونا» للاعبين والمنتسبين للنادي مجاناً وجاءت كل النتائج سلبية.

وأعرب أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة النادي عن شكره الى إدارة الطب الوقائي، معبراً عن سعادته بتفعيل التعاون المؤسسي بين الدوائر الحكومية في إمارة عجمان، مشيداً بالدور الريادي الصحي لمنطقة عجمان الطبية ممثلة في إدارة الطب الوقائي، وذلك ضمن إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين والمنتسبين الى النادي، بما يتماشى مع الجهود والقرارات الوطنية المتخذة على مستوى الدولة والتي تهدف الى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، إن الفحوص الطبية جاءت من حرص حكومة عجمان الرشيدة على تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيداً بالجهود المقدرة التي تبذلها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والمنتسبين الى النادي في ظل جائحة كورونا.

وأكد أحمد إبراهيم راشد الغملاسي على ضرورة التزام اللاعبين والمنتمين الى النادي بالضوابط والإجراءات الوقائية والحرص على ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر للصالة الرياضية والمحافظة على التباعد الاجتماعي أثناء إجراء التدريبات.