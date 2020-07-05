شما المزروعي تشيد باختيار كازان الروسية للأولمبياد الخاص 2022



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، باختيار مدينة كازان الروسية لإقامة دورة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص 2022، مشيرة إلى علاقة الصداقة الوطيدة بين الإمارات وروسيا.

وقالت إن اختيار مدينة كازان لإقامة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص، يأتي انعكاساً للعمل الدؤوب في مجال رياضة أصحاب الهمم، وعلى وجه الخصوص منظومة الأولمبياد الخاص ونتطلع لمشاركة منتخبنا الإماراتي للأولمبياد الخاص في المنافسات الرياضية.

ومثّل إعلان فوز كازان الروسية بتنظيم الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص 2022، حالة من التفاؤل بين مختلف المؤسسات المنتمية للأولمبياد الخاص في 192 دولة، من بينها الأولمبياد الخاص الإماراتي.

ومن المتوقع مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 108 دول حول العالم، إلى جانب 3000 متطوع، و4000 زائر لهذا الحدث العالمي الكبير، وقد تقررت إقامة المنافسات في الألعاب الشتوية في الفترة من 18 وحتى 29 يناير 2022.

وكانت الإمارات شاركت في الألعاب العالمية الشتوية الماضية التي أقيمت في النمسا 2017، ببعثة قوامها 36 مشاركاً، بينهم 24 لاعباً ولاعبة، وحقق فرسان الإرادة والتحدي أبطال الهمم 14 ميدالية متنوعة، بواقع أربع ذهبيات، وست فضيات، وأربع برونزيات.

من جانبه قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نبارك لمدينة كازان اختيارها لإقامة دورة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص في شتاء 2022، ونترقب في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي هذا الحدث العالمي الكبير والمهم في خريطة الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، حيث سنقوم بتجهيز منتخباتنا للرياضات الشتوية، بالتعاون مع العديد من الشركاء في الدولة، منهم اتحاد الرياضات الشتوية، وسكي دبي، إيماناً منا بأهمية طرح مجالات رياضية جديدة للرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية ليُثبتوا أنفسهم فيها، وكلنا ثقة بأنه لا وجود لكلمة مستحيل في قاموسهم».