«نفط الوسط» العراقي يتراجع عن اتفاقه مع نور صبري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعرض نور صبري حارس مرمى منتخب العراق الأول لكرة القدم، السابق، نور صبري لموقف محرج عندما قررت إدارة نفط الوسط التراجع عن التعاقد معه لتدريب حراس مرمى الفريق، بعد أن اتفقت معه في وقت سابق على أداء هذه المهمة.

قرار إدارة نفط الوسط جاء تماشياً مع رغبة مدرب الفريق الجديد جمال علي، الذي استعان بمدرب حراس المرمى نوري عبد زيد، ليتولى المهمة معه، ضارباً اتفاق الإدارة السابق مع نور صبري عرض الحائط.

وسبب عدم توقيع نور صبري للعمل مع فريق نفط الوسط يعود إلى خلاف سابق بينه وبين المدرب جمال علي، عندما كان الأخير يشرف على تدريب فريق النفط قبل عدة مواسم من الآن، حين قرر جمال علي في ذلك الوقت إبعاد نور صبري عن فريق النفط. ويبدو أن هذا الخلاف لم يزل قائماً بين الطرفين، ولم تتم تسويته على الرغم من مرور سنوات عدة عليه.