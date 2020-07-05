بطولة إسبانيا: موراتا يقود أتلتيكو للفوز على ريال مايوركا

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مدريد (أ ف ب) - قاد ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على ضيفه ريال مايوركا 3-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل موراتا ثنائية في الدقيقتين 29 من ركلة جزاء و 45+4، واضاف كوكي الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وواصل أتلتيكو مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري المحلي للمباراة الثانية عشرة على التوالي، بينها سبعة انتصارات وخمسة تعادلات.

ورفع فريق العاصمة عدد انتصاراته منذ عودة المنافسات بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإيقاف بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى خمسة مقابل تعادلين، ليحصن مركزه الثالث الذي يسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، برصيد 62 نقطة، في حين تعقدت مهمة مايوركا في البقاء ضمن مصاف الدرجة الأولى أكثر بتجمد رصيده عند 29 نقطة.

أجرى الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الـ"روخي بلانكوس" عدة تبديلات عن المباراة التي تعادلت مع برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين 2-2 على أرض ملعب كامب نو الثلاثاء، حيث أشرك موراتا والبرتغالي جواو فيليكس وكوكي على حساب دييغو كوستا، والأرجنتيني أنخل كوريا، والغاني توماس بارتي.

وضغط أصحاب الأرض منذ انطلاق صافرة البداية، وكان التهديد الحقيقي الأول بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء لمانو سانشيز لكن الحارس مانولو رينا ابطل مفعولها (16).

واقتنص موراتا ركلة جزاء بعدما أجبر المدافع الصربي ألكسندر سيدلار على ارتكاب خطأ عليه داخل المنطقة المحرمة (26).

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وأهدر موراتا في المرة الأولى بعدما تصدى لها رينا بنجاح، لكن حكم المباراة خافيير ألبيرولا أعاد تنفيذها بعدما أظهرت الاعادة بتقنية الفيديو (في أيه أر) تحرك الحارس لدى تنفيذها، لينجح نجم ريال مدريد السابق في المرة الثانية مانحا التقدم لفريقه (29).

وهي المرة الأولى التي يسجل فيها أتلتيكو مدريد خمس ركلات جزاء متتالية في الدوري منذ عام 2013، بحسب منصة "أوبتا" للاحصاءات الرياضية.

وخطف موراتا الهدف الثاني من تسديدة من مسافة قريبة، مستفيدا من التمريرة العرضية ليورانتي (45+4).

ورمى فيسنتي مورينو مدرب ريال مايوركا بكل أوراقه في الشوط الثاني بهدف تغيير النتيجة والحصول على نقطة على أقل تقدير تبعده عن شبح الهبوط، لكن أتلتيكو أضاف هدفا ثالثا عن طريق كوكي الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء فلمست سيدلار وغيرت مسارها لتخدع رينا (80).

وتستكمل المرحلة السبت حيث يلعب سلتا فيغو مع ريال بيتيس، وبلد الوليد مع ألافيس، وغرناطة مع فالنسيا.

كما يلعب الأحد أتلتيك بلباو مع ريال مدريد المتصدر، وإسبانيول مع ليغانيس، واوساسونا مع خيتافي، فياريال مع برشلونة.

وتختتم الاثنين بلقائي ليفانتي مع ريال سوسييداد وإشبيلية مع إيبار.