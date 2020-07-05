بطولة إيطاليا: يوفنتوس يتجاوز جاره تورينو ويبتعد بفارق سبع نقاط موقتا عن لاتسيو

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تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) - ابتعد يوفنتوس حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم، بفارق سبع نقاط موقتا عن اقرب منافسيه لاتسيو، بفوزه السهل على جاره وضيفه تورينو 4-1، السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم، والتي حطم فيها حارس مرماه جيجي بوفون الرقم القياسي بعدد المشاركات في الدوري.

وبفوزه السابع تواليا في الدوري، والرابع بعد توقف ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، رفع يوفنتوس رصيده الى 72 نقطة مقابل 68 للاتسيو الذي يلعب في وقت متأخر مع ضيفه ميلان في مباراة قوية وبغياب هدافه تشيرو ايموبيلي.

وجاءت مباراة يوفنتوس، قبل اختبارين صعبين أمام مضيفه ميلان وضيفه أتالانتا الرابع، قبل استضافته لاتسيو في قمة حاسمة في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وتقدم يوفنتوس بهدفي الارجنتيني باولو ديبالا والكولومبي خوان كوادرادو في الشوط الاول مقابل ركلة جزاء في الوقت البدل عن ضائع قلص بها تورينو الفارق.

وبرغم عودة تورينو بقوة في الثاني، اثمرت تبديلات مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري، خصوصا ادخال البرازيلي دوغلاس كوستا في ايصال فريق "السيدة العجوز" الى برّ الامان، بهدفين للبرتغالي كريستيانو رونالدو ورابع بنيران صديقة.

وقال رونالدو صاحب الهدف الثالث من ضربة حرة مميزة "الاهم كان الفوز، ليس هاما من يسجل، عامة انا وديبالا متألقان في هذه الايام. نتمتع بثقة كبيرة وامام ميلان (الثلاثاء) سنحقق الفوز".

وحطّم حارس يوفنتوس المخضرم جانلويجي بوفون الرقم القياسي بعدد المباريات في الدوري، بخوضه بعمر الثانية والاربعين مباراته الرقم 648 متفوقا على ظهير أيسر ميلان السابق باولو مالديني.

وهذه المشاركة الثامنة لبوفون في الدوري هذا الموسم، في ظلّ اعتماد سارّي على البولندي فويتشخ تشيشني أساسيا.

وحقق بوفون رقمه بعد 25 سنة من بداياته في "سيري أ" مع بارما، و19 عاما بعد توقيعه للمرة الاولى مع يوفنتوس.

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وبمهارة فردية للمهاجم المتألق ديبالا، كسر الارجنتيني حاجز التعادل باكرا بتسديدة قوية من داخل المنطقة (3)، مسجلا هدفه الحادي عشر هذا الموسم.

وهذه المرة الاولى يُسجَّل فيها هدف في الدقائق الخمس الاولى من دربي تورينو منذ 1995.

وتوغّل كوادرادو من الجهة اليمنى للمنطقة اثر تمريرة من رونالدو فتلاعب بمدافعين وسدد كرة قوية على يمين الحارس (29) مسجلا هدفه الثاني في 27 مباراة في الدوري.

وقبل ان يلفظ الشوط الاول انفاسه الاخيرة، حصل تورينو على فرصة تقليص الفارق من ركلة جزاء مدعمة بتقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" اثر لمسة يد على المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت، ترجمها صاروخية المهاجم اندريا بيلوتي (45+4)، مسجلا هدفه الثالث عشر.

وللمرة الاولى في مسيرته سجّل بيلوتي في اربع مباريات متتالية في الدوري، فيما كان فابيو كوالياريلا آخر لاعب من تورينو يحقق هذه السلسلة في 2014.

وفي الثاني، سجل المضيف الهدف الثالث من ضربة حرة رائعة لرونالدو افضل لاعب في العالم خمس مرات في المقص الايسر (61).

واصبح رونالدو (35 عاما) اول لاعب ليوفنتوس يسجل 25 هدفا في موسم واحد من الدوري منذ عمر سيفوري عام 1961، ليعزز موقعه الثاني في صدارة ترتيب الهدافين وراء ايموبيلي (29 هدفا). كما هو الهدف الاول من ضربة حرة مباشرة لرونالدو مع يوفنتوس من اصل 43 محاولة في مختلف المسابقات.

وبالنيران الصديقة، أهدى المدافع العاجي كوفي دجيدجي بعد ثلاث دقائق على دخوله يوفنتوس الهدف الرابع، محاولا ابعاد عرضية البديل كوستا (87).