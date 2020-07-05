شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: إريك تراورى سبق وقع للأهلى مرتين.. ويمتلك حاليًا عروض من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الحميد عادل، وكيل البوركيني إريك تراوري، مهاجم بيراميدز، إن اللاعب سبق ووقع عقود رسمية مع الأهلي، مرتين، إلا أن الصفقة لم تتم، قائلاً: "التوقيع الأول كان مع عصام سراج بينما جاءت المرة الثانية مع محمد فضل الذي بذل مجهودا كبيرًا"، لافتًا إلى أن اللاعب يتبقى له موسمين فى تعاقده مع الفريق السماوى.
أضاف عبدالحميد عادل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بعدما أنهى محمد فضل صفقة تراوري، كان المهندس عدلي القيعي قد سافر لإنهاء صفقة جيرالدو وتعاقد مع المهاجم الأنجولي، لافتًا إلى أن الأهلى فضل حينها ضم جيرالدو عن تروارى، وبعدها توقفت المفاوضات.
وأوضح وكيله، أن الفترة الحالية لم تشهد مفاوضات جديدة من طرف الأهلى، وتابع: "اللاعب يمتلك عروض آخرى من أندية الإمارات فهناك مفاوضات ولكن لم تصل لدرجة الجدية وننتظر حتى نهاية الموسم لحسم الموقف، ولكن أتمنى انضمامه للأهلي".
وكشف وكيل اللاعب البوركيني موقف النادي السماوي من بيع اللاعب، مؤكدًا أن بيراميدز لا يمانع لبيع اللاعب ولكن ننتظر عرض قوي ومناسب فهو أحد أفضل المحترفين على مدار التاريخ في الدوري المصري.
ولعب تراورى في عدة أندية بالدورى المصرى ، منها أسوان ثم المقاصة ، و بيراميدز ، ووصل إجمالي مشاركاته في الإجيبشيان ليج إلى 137 مباراة ، سجل خلالها 37 هدف ، وصنع 24 ، وحصل تراورى على 18 بطاقة صفراء إضافة إلى طرد واحد .
بدأ تراورى مسيرته الكروية في نادى أوجادوجو البوركينى، وبعد 4 سنوات انتقل إلى مصر عبر بوابة نادى أسوان، والذى شارك معه في 17 مباراة بالدورى ، واحدة بكأس مصر، وسجل لهم 4 أهداف .
انتقل اللاعب البوركينى من أسوان إلى المقاصة ووصل رصيده من المشاركة إلى 73 مباراة بالدورى و 5 بكأس مصر، أحرز مع الفريق الفيومى 16 هدف وصنع مثلها لزملاؤه بالفريق.
وبعد 3 مواسم بفريق مصر المقاصة ، انتقل البى بيراميدز بعد أن لفت الأنظار إليه، حجز تراروى مكانه مع الفريق السماوى، حيث ظهر معهم في 27 لقاء بالدورى، منها 12 هذاالموسم، و 5 مباريات بكأس مصر إضافة إلى 9 بالكونفدرالية الأفريقية، و وصل رصيده من الأهداف مع بيراميدز إلى 17 هدفا، و صنع 7 لزملائه.
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