شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: اعتذر لحسن حمدى.. ومفيش علاقة بينى وبين الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى يونس نجم الأهلى السابق، أنه يعتبر حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق من أفضل رؤساء الأندية فى التاريخ، مشيرا إلى أنه يتقدم بالاعتذار له بسبب هجومه الحاد عليه عندما كان رئيسا للأهلى، معلقا:" نفسى أتصالح مع حسن حمدى لأنى كنت حاد جدا معاه".

أضاف يونس فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" بعكس الحال مع محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى لا توجد أى علاقة بينى وبينه رغم أننا عشرة عمر منذ 50 عاما، ولكنه لا يرد على اتصالاتى وانقطعت العلاقة منذ فترة، وأنا أحافظ على كرامتى".

تابع:" لا أريد شيئا من الخطيب ووقفت معه فى الانتخابات الأخيرة وبكيت عندما فاز فى الانتخابات رغم علاقتى المتميزة بمحمود طاهر".

وعن العمل فى قناة الزمالك، قال:" تلقيت عرضا من مرتضى منصور للعمل فى قناة الزمالك ووافقت واكدت له أننى لن أهاجم الأهلى وهو ما لم يحدث فى أزمة الأهلى مع المستشار المحترم تركى آل الشيخ الذى خسره الأهلى ومع ذلك رفضت الهجوم على الأهلى وقت الأزمة لأن موقف الأهلى كان ضعيفا ولو كنت أريد الهجوم لحسابات خاصة لفعلت ذلك".