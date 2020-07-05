شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات السابق للزمالك: قفزت من بلكونة لحسم صفقة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف إسلام مدير التعاقدات في الزمالك سابقاً أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء نقل النادى تسويقياً بعقد جديد مع الشركة الراعية وبمقابل مالي قوي للغاية و تجاوزت المائة مليون جنيه في العام .

وأوضح شريف إسلام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 أن أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة سبب عملي بنادي الزمالك و الوكالة الاعلانية الشهيرة كانت سبب في تأثير التعاقدات السلبي في فترات الانتقال لصالح الغريم التقليدي .

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وأشار شريف إسلام أنه قام بالقفز من " بلكونة " أحمد رفعت لحسم انتقال محمود كهربا وجلست معه قبل سفره مع المنتخب الأولمبي لتصفيات الأولمبياد مع حسام البدري و تعاقدنا مع محمود كهربا وكان الأهلي يرغب في ضمه.

وسبق أن نشر شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق الذى رحل عن منصبه بنادى الزمالك، تغريدة، لتؤكد ما انفرد به ”الخليج 365”، عبر برنامج "مع شبانة" على صفحة الـ"فيس بوك"، بتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة.

وقال شريف إسلام عبر حسابه على موقع "تويتر":"أحلي الأيام مضت وأجمل مكان ف الدنيا حب الحياه الكيان شكرا لكل فرد فى النادي شكرا للمستشار مرتضي منصور علي دعمه شكرا لأخويا والكادر الأهم فى السنوات الاخيره أمير مرتضي شكرا مجلس الإدارة يارب كل النجاح للكيان أفضل إدارة عملت معاها طوال 10 سنوات فى النادى".