شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك لم يدفع مستحقات مالية أو مقدمات عقود للصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، أن النادى الأبيض يمر حاليا بفترة من أفضل الفترات على مدار تاريخه فى ظل توافر الاستقرار المادى والادارى بدليل تحقيق أكثر من بطولة خلال العامين الأخيرين، موضحا أن الزمالك نجح فى انهاء صفقاته للموسم الجديد بعد موافقة كارتيرون المدير الفنى للفريق.

قال جعفر فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن الزمالك لم يدفع للصفقات الجديدة أى مستحقات مالية أو مقدمات عقود كما يتردد، موضحا أنه سيتم اعلان أسماء الصفقات الجديدة عن طريق المتحدث الرسمى للنادى وفى الوقت المناسب بما يخدم مصلحة الفريق.