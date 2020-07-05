شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ننتظر موافقة الجهات الأمنية على جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الاتحاد أرسل الجدول المقترح بشأن عودة منافسات الدوري للموسم الحالى 2019 / 2020 للجهات الامنية، من أجل الحصول على الموافقات بشأنه قبل الإعلان عنه بشكل رسمى، وذلك بعد أن تم تحديد يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لعودة المنافسات بعد توقف طويل منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا.

وقال العطار خلال تصريحات تليفزيونية، أن تأجيل مسابقة بطولة أمم أفريقيا منحت الاتحاد راحة كبيرة فى وقت عودة الدورى، وخاصة فى تحديد جدول المباريات، لافتًا إلى أن نادي اسوان سيلعب في القاهرة في الفترة المقبلة، وننتظر موقف اسوان بشأن ملعبه".

كما أكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن المسحة التي خضع لها لاعبي الزمالك بالأمس كانت بالتعاون مع اتحاد الكرة، قائلاً: "المسحة التي خضع لها لاعبي الزمالك كانت بالتعاون مع اتحاد الكرة مثل اي نادي وهذا حقه، وفي حالات ظهرت بعد المسحة التي اجراها".

وأكمل: "عواد اجرى مسحة وفي حالة ظهورها بشكل سلبي سيعود للتدريبات، وموعد المسحة الثانية للفريق ستكون يوم الثلاثاء أو الاربعاء". Advertisements

وأتم وليد العطار تصريحاته: "لم نواجهه ازمة في تحديد الفرق المصرية المشاركة في البطولة الافريقية".

واستقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على فتح باب القيد الصيفى أمام الأندية قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الأخيرة.

ووافق مجلس الفيفا مؤخرا على المزيد من التعديلات المؤقتة على لوائحه بشأن القيد وانتقالات اللاعبين وفض المنازعات وجاءت كالتالي:

-بالنسبة للاعبين العاطلين عن اللعب يُسمح لهم التسجيل فى ثلاثة أندية بحد أقصى واللعب لهم خلال موسم واحد بدلا من التسجيل لناديين فقط.

-من أجل إعطاء الأولوية للأندية لإكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتهم المتاحة حاليا وتوفير المرونة فى انتقالات اللاعبين، يُسمح للاتحادات التى تستخدم تقويما مزدوجا للسنة ببدء أول فترة تسجيل لموسم 2020-2021 قبل الانتهاء من الموسم الحالى بشرط التالي: - الحد الأقصى المسموح به لبدء تسجيل اللاعبين الجدد هو قبل انتهاء الموسم الحالى بأربعة أسابيع.

- يسمح بنقل اللاعب لناد جديد لكن سيكون مؤهلا فقط للمشاركة فى المباريات معه مع انطلاق موسم 2020-2021.

- يسمح أن يتم التعاقد مع لاعب حر بشرط أن يكون مؤهلا للعب فى موسم 2020-2021.

-لتقديم إعانة مالية للأطراف المشاركة فى نزاعات لدى فيفا فإن أى طلب تم تقديمه بين 10 يونيو و31 ديسمبر 2020 لن يكون هناك أى شرط لدفع التكاليف ولن يتم طلب أى تكاليف إجرائية.