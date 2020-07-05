شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة بقاء شريف إكرامي في الأهلي خلال الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت أنباء فى الساعات الأخيرة عن بقاء شريف إكرامي حارس فى الاهلي رغم أن النادي سبق وأعلن أن الحارس الدولي سيرحل لعدم تجديد عقده مع النادي ، وبين الحين والأخر تخرج شائعات وأنباء في الوسط الرياضي حول إمكانية بقاء شريف إكرامي في القلعة الحمراء لكن مسئولو الأهلي أكدوا أن هذا الأمر غير صحيح وأن الحارس سيرحل مع نهاية الموسم الجاري وشددوا على أن باب بقاء إكرامي مع الفريق تم إغلاقه تماماً عن قناعة تامة بين الطرفين كما أن شريف في طريقه لنادي بيراميدز الذى حصل على توقيعه منذ عدة أشهر وهو ما اعترف به عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لبيراميدز لكن الحارس والنادي السماوي أتفقا على تأجيل الإعلان الرسمي لحين بدء الموسم الحالي.

وكشف عمرو بسيونى مدير التعاقدات ببيراميدز أنه قدم عرضًا إلى شريف إكرامى حارس لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأنه يعلم أن الحارس لديه عرضين للاحتراف الخارجى أيضًا ويتمنى حسم الصفقة للفريق الأزرق ، وأوضح عمرو بسيونى أنه لا يوجد مفاوضات بشكل رسمى من قبل مسئولى الزمالك لضم نبيل دونجا لاعب فريق بيراميدز وأن اللاعب قام بتجديد عقدة منذ 5 أشهر والحديث الأخير بينه وبين مسئولى الأبيض منذ شهر ونصف لضم لاعب ليس من هذه الأسماء التى تتداول.

وأشار عمرو بسيونى إلى أنه لا يتم حتى الآن تحديد العناصر التى يحتاجها فريق بيراميدز الموسم المقبل و ننتظر عقد جلسة مع الجهاز الفنى لمعرفة الأماكن التى يرغب فى دعمها الصيف المقبل ، أختتم مدير التعاقدات بنادى بيراميدز أن أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز هو الحارس رقم واحد فى مصر ولا يوجد تفكير فى الاستغناء عنه وأنه حال ضم شريف إكرامى سوف توجد منافسة قوية بين الثلاثى إكرامى والشناوى والمهدى سليمان".