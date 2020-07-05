شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف موقف محمد عواد بعد إجراء المسحة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن المسحة التي خضع لها لاعبي الزمالك بالأمس كانت بالتعاون مع اتحاد الكرة، قائلا فى تصريحات تليفزيونية: "المسحة التي خضع لها لاعبي الزمالك كانت بالتعاون مع اتحاد الكرة مثل اي نادي وهذا حقه، وفي حالات ظهرت بعد المسحة التي اجراها".

وأكمل: "محمد عواد اجرى مسحة ثانية وفي حالة ظهورها بشكل سلبي سيعود للتدريبات، وموعد المسحة الثانية للفريق ستكون يوم الثلاثاء أو الاربعاء"، مضيفا: "لم نواجه ازمة حتى الأن في تحديد الفرق المصرية المشاركة في البطولة الافريقية".

وقال وليد العطار، أن الاتحاد أرسل الجدول المقترح بشأن عودة الدوري للجهات الامنية، مضيفا : "أرسلنا الجدول المقترح بشأن عودة الدوري للجهات الامنية وننتظر الرد منهم، كما أن نادي اسوان سيلعب في القاهرة في الفترة المقبلة، وننتظر موقف اسوان بشأن ملعبه". وأكمل: "تأجيل امم افريقيا منحنا راحة كبيرة في وقت عودة الدوري بشأن المباريات".

على صعيد مغاير، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن ستاد اتحاد الشرطة بالعباسية هو الأقرب لاستضافة مباريات أسوان فى الدورى العام الذى سيتم استئنافه يوم 7 أغسطس المقبل، بناء على طلب الفريق الأزرق الذى طلب إقامة مبارياته فى القاهرة فى ظل عدم عودة الطيران وصعوبة سفره وعودته لأسوان ونفس الامر بالنسبة للفرق المنافسة التى ستطير لأسوان لخوض المباريات، لذا طلب أسوان من اتحاد الكرة ووزير الرياضة اقامة مبارياته فى القاهرة.

Advertisements

وأكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن النادى حدد 3 ملاعب لخوض مباريات لدورى العام بعد عودة النشاط الرياضى يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان أسوان قد حصل على موافقة اتحاد الكرة من قبل بخوض مبارياته المتبقية فى الدورى بالقاهرة وذلك بسبب الظروف الحالية وعدم انتظام الطيران الداخلى فى الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقال كشرى لـ"الخليج 365"، حددنا ملاعب "المقاولون، وبتروسبورت، والشرطة" من أجل لعب المباريات بعد عودة النشاط وعرضناها على وليد العطار فى اجتماعنا معه بمعسكر الفريق، وننتظر موافقة الأندية والأمن على أى ملعب منها.

ويواصل فريق أسوان، بقيادة أحمد كشرى المدير الفنى للفريق، استعداداته لاستئناف وعودة الدورى الممتاز، خلال معسكره المغلق داخل المركز الأولمبى بالمعادى وبعد إجراء المسحة الثانية، حيث ظهر اللاعبون بمعسكر الفريق خلال التدريبات الجماعية بشكل جيد.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان وجميع أفراد الجهاز الفنى لإجراء المسحة للكشف عن كورونا، بالمركز الأولمبى بالمعادى، استعدادًا لاستئناف الدورى، وأسفرت نتائج المسحة الأولى لنادى أسوان عن وجود حالة إيجابية بفريق أسوان، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم عزل اللاعب والتعامل معه طبقًا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة لضمان سلامة الجميع.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.