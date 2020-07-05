محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 4 يوليو 2020.
ميدو يقتحم الإعلام الرياضي بـ "أوضة اللبس"
البنزرتي يوضح حقيقة تلقيه عرضا لتدريب الزمالك
طبية اتحاد الكرة: لدينا 27 مصابًا بـ"كورونا" تقريبًا في الدوري
مصدر بالأهلي لمصراوي: جلسة بين فايلر وصالح جمعة كفرصة أخيرة
للمرة الـ13.. بايرن يكمل الثنائية ويتوج باللقب الـ20 لكأس ألمانيا
بيراميدز يتدخل.. المقاولون: جلسة الخطيب تحسم صفقة طاهر
فاردي يشعل سباق الهدافين بثنائية تاريخية تبعده عن صلاح
تاريخ جديد.. بوفون يحطم رقم مالديني القياسي في الدوري الإيطالي
خاص.. أزارو يفكر في الرحيل عن الاتفاق
الأهلي يعلن موعد قيادة فايلر للتدريبات
"دموع في أولد ترافورد ".. صلاح يكشف سبب بكائه بعد مواجهة مانشستر يونايتد
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت..سبب بكاء صلاح..ثنائية بايرن ميونخ.. وحالتا "كورونا" في الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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