مدير التعاقدات الزمالك السابق: رجب بكار وقع مرتين.. وأوناجم "مضى على بياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح شريف إسلام مدير التعاقدات السابق بنادي الزمالك، أن ناديه حصل على توقيع الظهير الأيمن لفريق بيراميدز رجب بكار مرتين من أجل الانتقال للقلعة البيضاء.

مدير التعاقدات السابق بالزمالك قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة مبكرة من صباح الأحد :"رجب بكار وقع للزمالك مرتين".

وتابع :"الحصول على توقيع اللاعب يعتبر 50% من حسم الصفقة، في المقابل يكون دور مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد ذلك بفضل علاقته مع جميع رؤساء أندية الدوري".

وكان تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار ذكر في تصريحات سابقة أن الزمالك سبق وأن تفاوض مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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وتحدث شريف إسلام والذي قدّم اعتذارًا للرحيل عن منصبه داخل الزمالك عن كواليس صفقة محمد أوناجم، قائلاً :"أوناجم دخل ضمن أهدافنا قبل إغلاق باب القيد بخمسة أيام".

وواصل :"لم يكن لدينا إمكانية ضم لاعب أجنبي، وهنا جاء التفكير عرض كاسونجو كابونجو لأن الوداد كان يريد التعاقد مع مهاجم".

وأنهى :"أوناجم عندما وصل إلى مصر كان قبل غلق باب الانتقالات لذلك وقع اللاعب على بياض لكن كان يثق بنا".

جدير بالذكر أن أوناجم انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من الوداد البيضاوي المغربي في صفقة شملت مقابل مادي ورحيل كاسونجو على سبيل الإعارة.