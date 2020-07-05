مصطفى يونس: فايلر سيحدث الفارق مع الأهلي.. ونصحت ببقاء كارتيرون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مصطفى يونس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه تحامل في وقت سابق على حسن حمدي الرئيس السابق للقلعة الحمراء، مشيرا إلى أن لم يكن موفقا في كل التصريحات التي اصدرها في حق حسن حمدي.

وقال يونس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" لو عاد بي الزمن لما انتقدت حسن حمدي كما حدث في وقت سابق، واعتذرت له عما قلته وأتمنى الصلح معه".

وأضاف، أنه دعم محمود الخطيب خلال جولة انتخابات رئاسة الأهلي، مشيرا أنه بعد بكى من الفرحة بعد اعلان النتيجة بفوزه بالرئاسة على حساب محمود طاهر.

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وأوضح، أنه لا توجد علاقة مع محمود الخطيب في الوقت الراهن، لافتا أن رغم الخلاف بينهما لكنه لا ينسى ذكرياته مع في الأهلي طوال 50 عام.

وأشار إلى أن رينيه فايلر مدرب الأهلي صاحب شخصية قوية، وسيصنع طفرة في المستقبل مع الفريق، مؤكدا أنه اتصل بالأهلي في وقت سابق ونصحتهم بالابقاء على كارتيرون .

وأتم تصريحاته:"أهمية محمد ابراهيم في منتخب الشباب كانت تسبق محمد صلاح، ولم يتوقع احد وصول صلاح لهذه المكانة".